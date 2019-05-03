Срок дисквалификации российского легкоатлета Данила Лысенко может быть увеличен с двух до четырех лет.

Как сообщает «Матч ТВ», спортсмен подозревается в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов. Лысенко пропустил три тестирования, которые проводились во внесоревновательный период, из-за чего был отстранен он соревнований с августа 2018 года. После этого легкоатлет представил документы, согласно которым он был недоступен для тестирования по независящим от него обстоятельствам. Таким образом, Лысенко сослался на пункт I.4.3.d Международного стандарта по тестированию и расследованиям ВАДА.

Однако при проведении слушаний были обнаружены расхождения между представленными доказательствами и устными показаниями, которые дал спортсмен. Ситуацию расценили как фальсификацию или попытку фальсификации в любой составляющей допинг-контроля. Из-за этого срок дисквалификации спортсмена могут увеличить ещё на два года.

Лысенко является чемпионом мира 2018 года по прыжкам в высоту в помещении.