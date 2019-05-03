Нападающий сборной России по хоккею Никита Кучеров прокомментировал поражение от шведской команды в матче Евротура.

«Всё нормально, сделали выводы», — заявил Кучеров, слова которого приводит «Чемпионат». Хоккеист добавил, что после игры команда и тренеры вместе разобрали матч и обсудили ошибки. Нападающий отметил, что для многих эта игра была первой, после приезда из НХЛ, поэтому игрокам надо было «вкатиться». «В целом, считаю, всё нормально. Все ребята спокойны», — подчеркнул форвард.

Напомним, встреча прошла в Стокгольме и завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. Следующая игра сборной России состоится 4 мая: команда Ильи Воробьёва встретится со сборной Финляндии. Затем российской команде предстоит провести матч с Чехией.