Бывшая российская гимнастка Диана Боциева стала участницей дорожно-транспортного происшествия. Как сообщают СМИ, экс-спортсмена сбила человека в Москве.

Боциева находилась за рулём «Мерседеса» и сбила пенсионера, произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. 71-летний Владимир Курышев выбежал на проезжую часть за своей собакой, в то время как машины стояли на светофоре. Однако автомобиль Боциевой уже начал движение, в результате чего врезался в пенсионера. Мужчину увезли в больницу, у него диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы.

Боциева попала в сборную России по художественной гимнастике в возрасте 11 лет, в 2008 году завоевала две медали чемпионата Европы — серебро в упражнениях с обручем и золото в командных соревнованиях. Затем гимнастка получила травму, завершила выступления и начала тренерскую деятельность.