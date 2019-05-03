Американский боксёр-профессионал Рой Джонс приедет в Санкт-Петербург на Кубок Губернатора.

Соревнования будут проходить в течение пяти дней на «М1-Арене» в период с 7 по 11 мая. В рамках турнира лучшие российские спортсмены встретятся с ведущими боксёрами мира в преддверии Европейских игр. Также соревнования станут отборочными на предолимпийский чемпионат мира по боксу.

В «Кубке Губернатора Санкт-Петербурга» примут участие спортсмены, представляющие более пятнадцати различных стран мира, в числе которых Шотландия, Куба и Гвинея.

Рой Джонс не будет принимать участие в боях и станет гостем мероприятия. Сам спортсмен отметил, что намерен посмотреть на молодые таланты Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург приедет легендарный боксер-тяжеловес Майк Тайсон. Он намерен посетить образовательный форум Synergy Global Forum, который пройдет 4 октября. Майк Тайсон станет спикером форума и подведет итоги глобального марафона для россиян под названием #БольшаяЦельДостижима.