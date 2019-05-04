Санкт-петербургский «Зенит» на выезде сыграет против грозненского «Ахмата» в матче 27 тура чемпионата России по футболу.

Матч пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном, начало встречи в 16:30 по московскому времени. Рассудит команды бригада арбитров из Москвы. Главный рефери матча — Алексей Матюнин, на линиях ему будут помогать ассистенты Дмитрий Сафьян и Тихон Калугин.

Сейчас команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков. Если «Зенит» наберет 3 очка в матче с «Ахматом», а ближайший преследователь по турнирной таблице московский «Локомотив» допустит осечку в Туле, то «Зенит» досрочно станет чемпионом России.

«Ахмат» перед туром занимает 9-е место в турнирной таблице с 35-ю очками. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на Nevasport.