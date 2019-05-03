Аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный «Твиттер» турнира.

Помимо Месси на это звание претендовали также одноклубник аргентинца, уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес, а также двое представителей амстердамского «Аякса» — Донни Ван Де Бек и Френки Де Йонг. Последний в будущем сезоне тоже будет играть за «сине-гранатовых». Голосование за лучшего игрока недели проходило на официальном сайте УЕФА.

Напомним, в среду на Камп Ноу «Барселона» разгромила английский «Ливерпуль» со счетом 3:0. Первый гол в матче на 25 минуте забил Луис Суарес, а затем дубль сделал Лионель Месси. Один из голов аргентинец забил прямым ударом со штрафного.