Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в Национальной хоккейной лиге за «Вашингтон Кэпиталс», рассказал о драке с соотечественником из «Каролина Харрикейнс» Андреем Свечниковым.

Овечкин рассказал, что драться не любит и про прибавление во всех аспектах игры про драки слукавил. «Нельзя останавливаться на достигнутом, а то молодые люди догонят и перегонят», — заявил хоккеист, чьи слова цитирует портал Sport24.

О драке со Свечниковым Овечкин не жалеет, однако в таком юном возрасте он бы не полез в драку со звездой лиги.

Напомним, Овечкин и Свечников подрались в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. 19-летний нападающий «Харрикейнс» был отправлен в нокаут и больше участия в серии не принимал. К тренировкам Свечников пока не вернулся, он ждет указания от врачей.