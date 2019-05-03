Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в Национальной хоккейной лиге за «Вашингтон Кэпиталс», поделился мнением о том, хочет ли он играть с Евгением Малкиным в одном звене в сборной России. Слова хоккеиста приводит портал «Спорт-Экспресс».

Овечкин подтвердил слова партнера о том, что в прошлом они плохо играли в одном звене, поэтому эскпериментировать не стоит: «Если Малкин так сказал, значит, так и есть». Однако расстановка звеньев, по мнению Овечкина, зависит от тренерского решения, а также от ситуации на льду.

«Говорить, что я категорически не хочу играть с Женей – это неправильно», — заявил Овечкин, добавив, что на льду может случиться всякое.

Напомним, Овечкин и Малкин завершили сезон в НХЛ, поскольку их клубы вылетели в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли. Сейчас хоккеисты находятся в расположении сборной России.