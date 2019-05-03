Российские фигуристы Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски, выступающие в танцах на льду рассказали, почему они приняли решение выступать за Россию несмотря на огромную конкуренцию среди российских пар.

В интервью порталу «Советский спорт» Гурейро рассказал, что если бы пара приняла решение кататься за Австралию, то относилась бы к спорту, как к хобби. А в России можно построить карьеру в фигурном катании.

«Если у тебя нет возможности совершенствоваться, в чем смысл съездить на чемпионат мира в Японию или на Олимпиаду в Корею?», — заявил Гурейро.

Джонатан Гурейро родился в Австралии в семье португальца и советской фигуристки Светланы Ляпиной. Тиффани Загорски имеет русские, польские, белорусские и ирландские корни, однако родилась в Великобритании.