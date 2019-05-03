Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, рассказал о своем увлечении хоккеем и оценил возможности звезды НХЛ и сборной России Александра Овечкина.

Гурейро рассказал, что очень любит смотреть игры в этом виде спорта, а с недавних пор на тренировках по фигурному катанию они с Загорски играют в хоккей. «Нет, не я предложил, наши тренеры. Мы сильно обрадовались, все купили клюшки», — рассказал фигурист, чьи слова цитирует портал «Советский спорт».

Также Гурейро восхищенно отозвался об игре Александра Овечкина: «Овечкин может все, он – уникум!».По мнению фигуриста, нападающий «Вашингтона» мог реализовать свой талант еще и в футболе, а если бы захотел, стал бы и звездой в фигурном катании.

Напомним, Гурейро в паре с Загорски является бронзовым призером чемпионата России, а также двукратным победителем финала Кубка России.