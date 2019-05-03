Хоккейный клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» объявили о подписании двух российских игроков.

В заявлении на официальном сайте команды говорится, что в будущем сезоне состав «Рейнджерс» пополнят вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Виталий Кравцов.

В минувшем сезоне Шестеркин выступал за петербургский СКА, с которым дошел до полуфинала Кубка Гагарина. В семиматчевом противостоянии армейцы с Невы уступили московскому ЦСКА. Кравцов играл за челябинский «Трактор», в плей-офф команда вылетела в первом раунде, в четырех матчах проиграв екатеринбургскому «Автомобилисту«.

Оба хоккеиста подписали с клубами т.н. контракты новичка. Ранее СМИ писали об интересе клуба к Кравцову и Шестеркину, однако официально переговоры никто не подтверждал.