Российская лыжница Юлия Белорукова сегодня, 3 мая, вышла замуж за коллегу по сборной Никиту Ступака. Об этом сообщил официальный «Инстаграм» Федерации лыжных гонок России, опубликовав фотографию с торжества и поздравив молодоженов.

Поженились спортсмены в Екатеринбурге. Также фото с молодоженами опубликовала президент ФЛГР Елена Вяльбе, которая была почетной гостьей на свадьбе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФЛГР (@russianskiteam) 3 Май 2019 в 6:20 PDT

Стоит отметить, что сегодня Никита Ступак отмечает день рождения, лыжнику исполнилось 32 года. Юлия Белорукова является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира по лыжным гонкам.

Оба лыжника свои лучшие результаты показывали в спринтерских гонках.