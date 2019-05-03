Российский хоккеист Игорь Шестеркин поблагодарил свой бывший клуб петербургский СКА за то, что его воспитали как спортсмена. Обращение хоккеиста появилось на официальном сайте армейской команды.

Шестеркин рассказал, что пришел в клуб совсем молодым игроком пять лет назад, это время было самым счастливым в его карьере. «Два Кубка Гагарина, российское чемпионство, невероятные апрельские вечера в Казани и Магнитогорске, встречи в аэропорту, парады на Невском – всё это навсегда останется в памяти», — заявил вратарь, отметив, что особенно ценит победу на Олимпиаде в Пхенчхане.

Экс-голкипер СКА поблагодарил руководство за условия в академии, также хоккеист сказал «спасибо» тренерам и партнерам, которые привели команду к таким высотам. Отдельно Шестеркин отметил болельщиков команды и атмосферу в Ледовом дворце.

«Желаю удачи СКА, пусть впереди будет ещё больше радостных моментов и огромное количество новых побед», — заключил хоккеист.

Напомним, сегодня, 3 мая, стало известно, что Игорь Шестеркин подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».