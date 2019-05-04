Сборная России по хоккею встретится с командой Финляндии в матче Чешских хоккейных игр — очередного этапа Евротура.

Встреча пройдет в чешском городе Брно на стадионе «Арена-Брно» и начнется в 15:00 по московскому времени.

Накануне первую тренировку с командой провели четверо хоккеистов, прибывших в сборную из НХЛ. К занятиям присоединились Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Никита Зайцев и Дмитрий Орлов.

Ранее на этапе Евротура вынесенном матче в Стокгольме россияне сыграли против сборной Швеции. Встреча прошла в среду, 1 мая, и завершилась победой хозяев со счетом 6:4. За Россию шайбы забросили Александр Елесин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко и Никита Кучеров.

Заключительную игру сборная России проведет в воскресенье, 5 мая, против хозяев турнира, сборной Чехии.