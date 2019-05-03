Итальянский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о своих кулинарных впечатлениях в России, а также оценил качество приготовления итальянских блюд в Петербурге.

В интервью порталу Sports.ru Маркизио рассказал, что в России кулинарное искусство очень развито. Особо футболиста удивил тот факт, что в ресторанах и кафе работают молодые русские повара, которые готовят блюда разных мировых кухонь.

«Мне очень нравится как здесь готовят итальянскую кухню при отелях в центре города, такую не всегда найдешь в Италии», — рассказал Маркизио, добавив, что иногда посещает рестораны и русской кухни ради борща.

Напомним, Клаудио Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года в статусе свободного агента. Сейчас игрок травмирован, остаток сезона он проведет в лазарете.