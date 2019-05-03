Итальянский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о том, как часто его узнают поклонники во время пеших прогулок по Петербургу. Слова футболиста цитирует портал Sports.ru.

По признанию Маркизио, люди, узнающие его на улицах, ведут себя достаточно скромно, улыбаются ему и иногда просят сделать фото. В этом плане Петербург напоминает игроку Турин, поскольку в южных итальянских городах люди просят больше контакта и могут даже обнять.

«В Петербурге не бывает такого, чтобы за тобой кто-то ходил, смотрел, куда ты повернешь», — заявил Маркизио, приведя пример из жизни. Когда он гулял возле Русского музея несколько дней назад, его узнала группа людей, однако они просто кивнули и не подошли к футболисту.

Напомним, Клаудио Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года в статусе свободного агента. Сейчас игрок травмирован, остаток сезона он проведет в лазарете.