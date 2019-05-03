Петербургский футбольный клуб «Зенит» прибыл в Грозный на матч 27 тура чемпионата России с местным «Ахматом». Об этом сообщает официальный «Твиттер» клуба.

В аккаунте «сине-бело-голубых» появилось фото команды у аэропорта Грозного.

Игра пройдет на «Ахмат-Арене» завтра, 4 мая, начало в 16:30 по московскому времени. На матч назначена бригада арбитров из Москвы во главе с Алексеем Матюниным.

Сейчас команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 57 очков. Если «Зенит» наберет 3 очка в матче с «Ахматом», а ближайший преследователь по турнирной таблице московский «Локомотив» допустит осечку в Туле, то «Зенит» досрочно станет чемпионом России.

В первом круге подопечные Семака одержали минимальную победу над «Ахматом» со счетом 1:0.