Итальянский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о том, в каких музеях Петербурга он успел побывать за первый год жизни в Северной столице.

В интервью порталу Sports.ru Маркизио рассказал, что посетил Русский музей, Зоологический музей и Эрмитаж, а также музей матрешек. В Эрмитаже футболист провел больше пяти часов. «Когда идешь в музей такого масштаба, надо рассчитывать свои силы, брать с собой минимум вещей», — заявил итальянец.

Маркизио заявил, что его впечатляет само здание со сложной структурой, это достопримечательность особого масштаба. «Оно как Эйфелева башня, как Колизей», — заключил «зенитовец».

Напомним, Клаудио Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года в статусе свободного агента. Сейчас игрок травмирован, остаток сезона он проведет в лазарете.