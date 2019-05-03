Молодежный состав петербургского «Зенита» обыграл грозненский «Ахмат» в матче молодежного первенства России по футболу.

Встреча прошла в Грозном на стадионе им. Билимханова и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В первом тайме счет открыли футболисты «Зенита»: на 20-й минуте отличился Максим Левин. Затем грозненцы счет сравняли благодаря стараниям Магомеда Хакиева на 31 минуте.

На исходе первого тайма «сине-бело-голубые» снова вырвались вперед благодаря голу Даниила Князева на первой компенсированной минуте. Во втором тайме «зенитовцы» лишь увеличили свое преимущество. Окончательный счет в матче установил защитник Владислав Молчан, отправив в ворота «Ахмата» мяч на 83-й минуте.

Завтра, 4 мая, на «Ахмат-Арене» сойдутся основные составы «Зенита» и «Ахмата». Встреча запланирована на 16:30 по московскому времени.