Российский хоккеист Евгений Кузнецов, выступающий за «Вашингтон Кэпиталс», рассказал о своих впечатлениях после приезда в стан сборной России после тяжелого сезона в НХЛ.

Слова Кузнецова цитирует портал «Спорт-Экспресс». По мнению Кузнецова, физически играть больше количество матчей не так сложно. «Психологически, морально может быть тяжело. Но в сборную же никто не заставляет приезжать», — заявил хоккеист, добавив, что если игрок здоров, то приезжает в сборную.

Также российский нападающий поделился эмоциями от вылета из Кубка Стэнли: » Со одной стороны, устаешь вроде от хоккея. Проиграли. Психологически не очень. Но перестраиваешься, приезжаешь в сборную – тут много положительных эмоций».

Напомним, сегодня, 3 мая, Евгений Кузнецов и еще трое хоккеистов, прибывших из НХЛ, провели с командой первое тренировочное занятие.