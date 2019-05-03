Казанский футбольный клуб «Рубин» в матче 27 тура чемпионата России по футболу преодолел сопротивление «Оренбурга» и одержал победу со счетом 2:0.

Встреча прошла на «Казань-Арене», на матче присутствовало 8 тысяч 100 зрителей. На 35-й минуте счет в матче открыл футболист «Оренбурга» Михаил Сиваков: он отправил мяч в свои ворота, украв возможность забить у Евгения Башкирова. Во втором тайме преимущество «Рубина» увеличил Дмитрий Полоз, реализовав пенальти на 77 минуте. Одиннадцатиметровый удар заработал полузащитник казанцев Хорен Байрамян.

Победа над «Оренбургом» позволила «Рубину» набрать 35 очков и максимально приблизиться к сопернику по турнирной таблице. Это первый выигранный казанцами матч за последние 9 туров чемпионата России — без побед «Рубин» играл около двух месяцев.