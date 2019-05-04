Санкт-петербургский баскетбольный «Зенит» в Краснодаре сыграет с клубом «Локомотив-Кубань» первый матч плей-офф Единой лиги ВТБ.

Встреча пройдет на арене «Баскет-Холл», стадион рассчитан на 7 тысяч 500 зрителей. Начало матча назначено на 16:00 по московскому времени.

В регулярном чемпионате «Зенит» занял пятое место, уступив «Локо» всего два очка — краснодарцы в сезоне заняли 4-е место. Три другие пары розыгрыша плей-офф составили московский ЦСКА и БК «Нижний Новгород», БК «Химки» и БК «Астана», а также УНИКС и «Калев».

В текущем сезоне обе встречи выиграл «Локомотив», дома «Зенит» проиграл со счетом 78:94, а на выезде потерпел поражение ещё крупнее — 64:96.

Первый домашний матч в серии подопечные Жоана Плазы проведут 9 мая на «Сибур-Арене».