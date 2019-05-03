На матче 28 тура российской футбольной премьер-лиги «Зенит» — ЦСКА снова запустится формат онлайн-канала Z+ для болельщиков «сине-бело-голубых».

Как сообщает портал Sports.ru, руководство клуба приняло решение провести еще один эфир Z+ в прежнем формате: до и после игры приглашенные гости в студии будут обсуждать игру, а также будет показана полная трансляция матча с отдельными от основного вещателя «Матч ТВ» комментариями.

Создатель проекта, медиаменеджер Игорь Порошин в подготовке к новому эфиру не участвовал. Запуск канала под его руководством на матче «Спартак» — «Зенит» в марте 2019 года превратился в скандал: участники эфира певец Сергей Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев обсуждали непристойные темы, а также использовали в речи мат.

Вторая трансляция Z+ вышла во время матча «Локомотив» — «Зенит», однако успеха не возымела, поскольку игру транслировал федеральный телеканал.