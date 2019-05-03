Российская биатлонистка Лариса Куклина во время отпуска устроила в своем «Инстаграме» интерактив с подписчиками и ответила на их вопросы.

Минувший сезон, по мнению биатлонистки, мог бы пройти и лучше. В следующем году Куклина готова бороться за медали в гонках на Кубке мира.

На вопрос о том, когда биатлонистка выиграет Кубок мира, Куклина ответила, что ничего невозможного нет: «Как только, так сразу!».

В минувшем сезоне Лариса Куклина несколько раз прерывала выступления за сборную из-за обострения гайморита. В итоговом зачете Кубка мира она заняла 62 место, набрав 60 очков. На этапе Кубка мира в Оберхофе Куклина вместе с женской командой поднялась на первое место в эстафетной гонке. На чемпионате России Лариса Куклина выиграла гонку преследования.