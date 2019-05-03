Российская синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина рассказала о том, что продала подаренную государством машину за успех на Олимпиаде.

В своем «Инстаграме» спортсменка сообщила, что содержание автомобиля BMW X6 обходится ей слишком дорого: больше тысячи рублей в день, даже если Шишкина на нем не ездит. На деньги от продажи синхронистка приобрела новую машину, содержание которой будет ей по карману.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alla Shishkina (@allashishkina_rusallo4ka) 2 Май 2019 в 10:01 PDT

Шишкина отметила, что с удовольствием отъездила на подаренном автомобиле три года, и поблагодарила

На вырученные от продажи BMW средства Шишкина приобрела Nissan X-trail. Как пошутила синхронистка в сторис, перед Олимпиадой в Токио она решила поддержать японского производителя.