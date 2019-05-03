В городе Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» начался четвертый матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли между клубами «Каролина Харрикейнс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Счет в серии на данную минуту составляет 3:0 в пользу «Каролины«. Первые два матча команды сыграли в Нью-Йорке, оба раза выиграли представители «Харрикейнс» со счетом 1:0 (в овертайме) и 2:1. Когда серия переехала на арену к «Каролине», хозяева разгромили «Айлендерс» со счетом 5:2.

19-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников продолжает восстанавливаться после драки в предыдущей серии плей-офф с «Вашингтон Кэпиталс»: в третьем матче форварда в нокаут отправил соотечественник Александр Овечкин.

Если «Каролина» выиграет и эту встречу, то станет первой командой, квалифицировавшейся в полуфинал Кубка Стэнли и в финал Восточной конференции.