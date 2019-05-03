Российский борец греко-римского стиля, двукратный чемпион Олимпийских игр Роман Власов провел тренировку с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Об этом Нурмагомедов сообщил в своем «Инстаграме». Он выложил фото с тренировки и поблагодарил борца за занятие, а также за полезные советы в плане борьбы.
Ранее Власов не раз выражал поддержку бойцу ММА и заявлял о желании готовить Нурмагомедова к его следующим поединкам.
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Следующий бой Хабиба Нурмагомедова в UFC пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Россиянин проведет защиту титула чемпиона в легком весе против американца Дастина Порье.