Российский борец греко-римского стиля, двукратный чемпион Олимпийских игр Роман Власов провел тренировку с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Об этом Нурмагомедов сообщил в своем «Инстаграме». Он выложил фото с тренировки и поблагодарил борца за занятие, а также за полезные советы в плане борьбы.

Ранее Власов не раз выражал поддержку бойцу ММА и заявлял о желании готовить Нурмагомедова к его следующим поединкам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 3 Май 2019 в 12:39 PDT

Следующий бой Хабиба Нурмагомедова в UFC пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Россиянин проведет защиту титула чемпиона в легком весе против американца Дастина Порье.