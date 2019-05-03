Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал о своих ожиданиях от матча с петербургским «Зенитом» в рамках 27 тура чемпионата России по футболу. Слова специалиста приводит портал «Спорт-Экспресс».

По словам Рахимова, у команды, идущей на первом месте, все больше уверенности в силах, поскольку цель, к которой они шли весь сезон, уже близко. Также тренер считает, что «зенитовцы» будут сильно мотивированы.

«Ахмат«, как заявил Рахимов, готовился к «Зениту» как к любому другому сопернику, команда хочет показать в матче с лидером турнира свои лучшие качества. «Что из этого выйдет – покажет игра», — сказал тренер, добавив, что в последних матчах у «Ахмата» появилась хорошая организация игры.

Напомним, завтра, 3 мая, «Зенит» сыграет в Грозном против «Ахмата«. Начало встречи в 16:30 по московскому времени.