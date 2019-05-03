Майские выходные продолжаются, а спортивный мир не стоит на месте: впереди очередной тур РПЛ, состав СКА потихоньку разбирают на винтики, а «Коламбус» Панарина теряет уверенность в серии с «Бостоном»…

Представляем вам подборку главных новостей дня за 3 мая на Nevasport:

«Рейнджерс» подписали Шестеркина и Кравцова

Российские хоккеисты Игорь Шестеркин и Виталий Кравцов официально перебрались в НХЛ и подписали контракты с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Еще в апреле появились слухи об интересе команды к этим игрокам, однако официальное подтверждение произошло только сейчас. Шестеркин минувший сезон провел в составе СКА и дошел до полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина, Кравцов выступал за «Трактор», который вылетел на первой стадии, проиграв в серии 4:0 «Автомобилисту». Контракты новичка обоих игроков рассчитаны на год.

Гол Панарина не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»

Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение в четвертом матче серии с «Бостон Брюинс», встреча завершилась со счетом 4:1. Ворота Сергея Бобровского поразили Давид Пастрняк и Шон Курали, Патрис Бержерон оформил дубль в матче. Единственную шайбу хозяев в матче забросил россиянин Артемий Панарин. Таким образом, «Бостон» сравнял счет в серии, теперь он составляет 2:2. Команды проведут еще минимум два матча, следующий состоится 5 мая в 2:15 по мск.

Канал Z+ проведет эфир на матче «Зенит» — ЦСКА

Онлайн-канал петербургского «Зенита» Z+ возобновит свою работу на матче с ЦСКА. Как стало известно в эту пятницу, создатель проекта Игорь Порошин в подготовке к новому эфиру участия не принимал. Имена гостей студии пока неизвестны, однако сообщается, что программа сохранит свой формат: до матча и после него на платформе Z+ покажут обсуждение игры экспертами, а также произойдет показ трансляции со своими комментаторами, отличными от тех, что отработают встречу на телеканале «Матч ТВ».

Молодежка «Зенита» уверенно обыграла «Ахмат»

Молодежный состав «Зенита» накануне матча основной команды уверенно переиграл грозненский «Ахмат» на выезде. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. Большинство голов команды забили в первом тайме. Счет открыли футболисты «Зенита» на 20-й минуте стараниями Максима Левина. Затем Магомед Хакиев на 31 минуте счет сравнял, а в добавленное время «сине-бело-голубые» снова вырвались вперед благодаря мячу Даниила Князева. Во втором тайме окончательный счет — 3:1 — установил Владислав Молчан.

Рой Джонс проведёт открытую тренировку в Петербурге

Американский боксёр-профессионал Рой Джонс приедет в Санкт-Петербург на Кубок Губернатора. В рамках турнира спортсмен проведет открытый мастер-класс для юных талантов. Соревнования в Петербурге пройдут с 7 по 11 мая, участие в боях примут боксеры из пятнадцати стран мира. Кубок Губернатора Санкт-Петербурга станет отборочным турниром на предолимпийский чемпионат мира по боксу. Сообщается, что Джонс посетит соревнования исключительно в качестве гостя.