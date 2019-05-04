В Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр» стартовал пятый матч серии плей-офф четвертьфинала Кубка Стэнли между местной командой «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старс«.

Счет в серии на данную минуту составляет 2:2. Обе команды выиграли по одной встрече дома и одной — на выезде. Стартовала серия в Сент-Луисе, первую встречу выиграли хозяева со счетом 3:2, затем «Даллас» победил 4:2. В Техасе «звездам» опять не повезло в первом матче — «Сент-Луис» вырвал победу со счетом 3:4. В четвертой встрече «Даллас» счет уравнял, победив 4:2.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил в серии три шайбы, его соотечественник Александр Радулов также набрал три очка: стал автором одной шайбы и дважды ассистировал партнерам.

Командам в серии предстоит провести еще как минимум две игры, включая сегодняшнюю.