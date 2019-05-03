Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду спас свою команду от поражения в туринском дерби. По данным портала Bleacher Report Football, гол португальца стал сотым в его карьере, забитым головой.

Счет в матче «Ювентус» — «Торино» остановился на отметке 1:1. Первыми забила команда гостей, отличился Саша Лукич на 18-й минуте. «Торино» мог одержать победу в дерби, однако Роналду на 84-й минуте с передачи Леонардо Спинаццоллы сравнял счет в матче.

Не так давно Криштиану Роналду преодолел отметку в 600 голов за карьеру. Футболист забивал мячи в составе следующих клубов: лиссабонского «Спортинга«, английского «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса«.

Гол в ворота «Торино» стад для португальца 601-м в карьере.