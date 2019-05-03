Игроки футбольного клуба «Порту» посетили Икера Касильяса в больнице, где вратарь находится после сердечного приступа.

Фотография приезда одноклубников к испанскому вратарю появилась в официальном «Твиттере» клуба.

Напомним, в среду, 1 мая, Касильяс почувствовал себя плохо на тренировке, медики клуба приняли решение срочно отвезти его в больницу. Врачи констатировали, что у футболиста произошел сердечный приступ и сделали ему операцию. Сейчас голкипер в сознании, он чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что представители «Порту» не уверены в вероятности возвращения Касильяса в футбол.

Икер Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года, в чемпионат Португалии он перебрался из мадридского «Реала».