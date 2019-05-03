Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, работающая в группе Этери Тутберидзе, рассказала о том, какой будет её короткая программа в новом сезоне.

Фото в новом образе появилось в «Инстаграме» казахской фигуристки. Турсынбаева рассказала, что в сезоне-2019/20 в короткой программе она предстанет черным вороном. Также стала известна и музыка для постановки. Турсынбаева будет выступать под композицию Камиля Сен-Санса «Danse Macabre».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabet TurSynbaeva (@elizabet_.t) 3 Май 2019 в 11:17 PDT

В минувшем сезоне Элизабет Турсынбаева завоевала серебряную медаль на Универсиаде, а также на чемпионате мира в Сайтаме. Также Турсынбаева на ЧМ стала первой фигуристкой, которая на взрослом уровне чисто исполнила четверной прыжок на соревнованиях.