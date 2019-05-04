«Каролина Харрикейнз» на своём льду принимала «Нью-Йорк Айлендерс» в четвертом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли. Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев. Таким образом, «Каролина» выиграла все четыре матча серии и вышла в следующий раунд турнира, а «Нью-Йорк» завершил выступление в Кубке Стэнли.

После первой двадцатиминутки счёт на табло был равный -1:1. Однако во втором периоде хозяевам удалось забросить три шайбы в ворота «Айлендерс». В заключительном игровом отрезке команды ещё раз обменялись голами.

Трое игроков в команде победителей набрали по два очка за результативность: Себастьян Ахо (1+1), Теуво Терявяйнен (1+1) и Джастин Фолк (0+2). Голкипер «Каролины» Кёртис Макэлинни отразил 26 бросков из 28