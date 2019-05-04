«Сент-Луис Блюз» на своей арене принимал «Даллас Старз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Кубка Стэнли. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт был открыт уже на третьей минуте матча: отличился форвард «Далласа» Джейсон Спецца. Во втором периоде Эса Линделль укрепил преимущество гостей. В середине заключительной двадцатиминутки хозяева смогли отыграть одну шайбу, но счёт так и не сравняли.

В составе победителей сыграл российский нападающий Александр Радулов, записавший себе в актив одну результативную передачу. Игрок завершил матч с показателем полезности «+1».

Таки образом, «Даллас» повёл в серии со счётом 3-2.

Следующий матч состоится 5 мая, начало – в 22:00 по московскому времени.