Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку.

Тренер оставил комментарий под видео в «Инстаграме», где болельщики «Спартака», приехавшие в Екатеринбург на матч с «Уралом», скандируют кричалку в его адрес.

«Спасибо за вашу любовь», — написал Каррера под видео.

Напомним, Массимо Каррера возглавлял московский клуб с 2016 по 2018 год. В 2017 году под его руководством «Спартак» стал чемпионом России по футболу спустя 16 лет после предыдущего титула.

22 октября 2018 года руководство «Спартака» отправило Карреру в отставку. Главной причиной увольнения назвали неудовлетворительные результаты, которые команда показала под руководством итальянца. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Рауль Рианчо, затем команду официально возглавил Олег Кононов.