Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Джоан Плаза поделился ожиданиями от серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

Тренер отметил, что матчи плей-офф будут значительно отличаться от всех игр, которые команды сыграли между собой в этом сезоне. Плаза заявил, что «Локомотив» является очень сильной команду, поэтому «Зениту» нельзя начинать играть в их баскетбол. «Нам предстоят сложные матчи, но мы не едем на экскурсию, мы едем за победой», — сказал тренер, слова которого приводит официальный сайт петербургского клуба.

Напомним, встреча пройдет на арене «Баскет-Холл» сегодня, 4 мая. Стадион рассчитан на 7 тысяч 500 зрителей. Начало матча назначено на 16:00 по московскому времени.

В регулярном чемпионате «Зенит» занял пятое место, уступив «Локо» всего два очка — краснодарцы в сезоне заняли 4-е место.