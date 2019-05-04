Российские лыжники, тренирующиеся в группе Юрия Бородавко, проведут предсезонный сбор в Крыму.

Сбор будет проходить в период с 20 мая по 7 июня. «Это будет аэробно-силовой сбор, велосипедная работа, много силовой работы, походов, кроссов», — сказал Бородавко, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». После этого команда переместится в эстонский Отепя на общий сбор.

С 21 июня по 10 июля сборная России будет тренироваться в Италии на высокогорье.

Напомним, в группу Юрия Бородавко входят лидеры женской и мужской команд — Наталья Непряева и Александр Большунов. Также в этой группе тренируются Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Анна Жеребятьева, Лидия Дуркина и Мария Истомина.