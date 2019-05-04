«Ювентус» на своём поле принимал «Торино» в туринском дерби, прошедшем в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Первыми смогли отличиться хозяева: на 18-й минуте автором быстрого гола стал Саша Лукич. «Ювентус» отыгрался лишь в концовке матча: на 84-й минуте счёт сравнял Криштиану Роналду.

По данным портала Bleacher Report Football, гол португальца стал сотым в его карьере, забитым головой. Не так давно Криштиану Роналду преодолел отметку в 600 голов за карьеру. Футболист забивал мячи в составе следующих клубов: лиссабонского «Спортинга«, английского «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».

Напомним, «Ювентус» досрочно выиграл Серию А, гарантировав себе чемпионство ещё в 33-м туре. «Торино» занимает шестую строчку турнирной таблицы с 57 очками.