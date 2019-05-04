В Минске состоялись тестовые соревнования Европейских игр по художественной гимнастике. Российская спортсменка Дина Аверина одержала победу в многоборье.

По итогам многоборья Авериной удалось набрать 89,300 балла. Второй результат продемонстрировала её сестра Арина Аверина, набравшая 86,950 балла. Однако правила Европейских игр подразумевают, что на пьедестал может подниматься лишь одна спортсменка от страны. Поэтому серебряную и бронзовую награды многоборья тестовых соревнований получили представительница Белоруссии Алина Горносько и румынка Андреа Вердес.

Напомним, Европейские игры будут проходить в Минске в период с 21 по 30 июня.

Ранее сообщалось, что сёстры Аверины, а также Александра Солдатова, выступят на чемпионате Европы.