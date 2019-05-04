Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко выступит на турнире RCC 6 в Челябинске.

Шлеменко проведет поединок с бразильцем Вискарди Андраде. Изначально планировалось, что главный бой турнира проведёт Александр Емельяненко, однако его поединок был отменён из-за инцидента в Кисловодске.

Шлеменко является бывшим чемпионом Bellator в среднем весе, в его активе 57 побед при 12 поражениях. Для обоих соперников предстоящий бой будет вторым под эгидой RCC.

Напомним, ранее сообщалось, что Емельяненко попал в очередной скандал, несколько раз нарушив закон. Сначала спортсмен оставил свой автомобиль в неположенном месте, затем пытался помешать эвакуировать его машину. После на этой машине попытался скрыться от полиции, спровоцировав ДТП с участием еще двух автомобилей. Во время произошедшего Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения.