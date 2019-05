Российский нападающий хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников поблагодарил болельщиков за поддержку. Команда выиграла серию у «Нью-Йорк Айлендерс» и впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Кубка Стэнли.

«Лучшие болельщики в мире! Спасибо вам», — написал Свечников на своей странице в «Твиттере».

The best fans in the world!❤️Thank you! #round3#takewarning#🌪🌪🌪 pic.twitter.com/XSzIGP2tgZ

