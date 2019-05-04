Российский нападающий хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников поблагодарил болельщиков за поддержку. Команда выиграла серию у «Нью-Йорк Айлендерс» и впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Кубка Стэнли.

«Лучшие болельщики в мире! Спасибо вам», — написал Свечников на своей странице в «Твиттере».

The best fans in the world!❤️Thank you! #round3#takewarning#🌪🌪🌪 pic.twitter.com/XSzIGP2tgZ — Andrei Svechnikov (@ASvechnikov_37) May 4, 2019

Напомним, полуфинальная серия между «Каролиной» и «Нью-Йорком» завершилась со счётом 4-0.

Заключительную игру команда Свечникова провела на своём льду. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев. После первой двадцатиминутки счёт на табло был равный -1:1. Однако во втором периоде хозяевам удалось забросить три шайбы в ворота «Айлендерс». В третьем игровом отрезке команды ещё раз обменялись голами.

«Нью-Йорк» завершил выступление в Кубке Стэнли.