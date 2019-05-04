В Краснодаре стартовал баскетбольный матч между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом». Игра проходит в рамках серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Команды встречаются на арене «Баскет-Холл», стадион рассчитан на 7 тысяч 500 зрителей. В регулярном чемпионате «Зенит» занял пятое место, уступив «Локо» всего два очка — краснодарцы в сезоне заняли 4-е место.

Перед началом серии плей-офф главный тренер «Зенита» Джоан Плаза отметил, что матчи будут значительно отличаться от всех игр, которые команды сыграли между собой в этом сезоне. Плаза заявил, что «Локомотив» является очень сильной командой, поэтому «Зениту» нельзя начинать играть в их баскетбол.

Первый домашний матч в серии петербуржцы проведут 9 мая на «Сибур-Арене».