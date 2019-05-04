Бывший нападающий «Ахмата» Шамиль Лахиялов поделился мнением по поводу предстоящего матча грозненцев с «Зенитом».

Лахиялов отметил, что защитникам «Ахмата» надо уделить большое внимание нападению гостей, так как Сердар Азмун и Артём Дзюба представляют очень хорошую связку. «Думаю, что питерцы отпразднуют чемпионство всё-таки не в Грозном, а в следующем туре», — заявил футболист, слова которого приводит «Евро-Футбол.Ру».

Лахиялов выразил мнение, что «Зенит» устроит выездная ничья. Также футболист напомнил, что петербуржцы не одерживают победы в Грозном уже несколько нет.

Напомним, «Зенит» может досрочно стать чемпионом России уже сегодня, однако для этого необходимо выполнение двух условий: команде Семака нужно не проиграть в Грозном, в то время как «Локомотив» должен потерпеть поражение в Туле.