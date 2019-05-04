Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил сочувствие южноафриканской легкоатлетке Кастер Семене. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию спортсменки по поводу новых правил допуска к соревнованиям.

«Могу сказать, что МОК уважает решение CAS, но как человек я сочувствую Семене», — сказал Бах, слова которого приводит AP. Специалист добавил, что проблема является очень сложной, так как речь идёт и о научной и этической составляющих, и о влиянии на фэйр-плей. Бах подчеркнул, что МОК выступает против любой дискриминации.

Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) требует Семеню признать себя мужчиной. Федерация планирует ввести правило, согласно которому спортсменки с высоким уровнем тестостерона будут обязаны принимать специальные препараты, снижающие уровень гормона.