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  • 15:23,  4 мая 2019
Хоккей
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Стартовал матч России и Финляндии в рамках Евротура

Кубок Первого канала: сборная России - сборная Финляндии. Фото: Валентин Егоршин/Nevasport
Кубок Первого канала: сборная России - сборная Финляндии. Фото: Валентин Егоршин/Nevasport

В чешском Брно на стадионе «Арена-Брно» стартовал хоккейный матч между сборными России и Финляндии. Встреча проходит в рамках Чешских хоккейных игр — очередного этапа Евротура.

Накануне к составу сборной России присоединились Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Никита Зайцев и Дмитрий Орлов. Хоккеисты, прибывшие их НХЛ после вылета из Кубка Стэнли, успели провести первую тренировку с командой.

Ранее на этапе Евротура россияне сыграли против сборной Швеции. Матч был вынесенным и состоялся в Стокгольме, победу со счётом 6:4 одержали хозяева. За Россию шайбы забросили Александр Елесин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко и Никита Кучеров.

Заключительную игру команда Ильи Воробьёва проведет в воскресенье, 5 мая, против сборной Чехии.

Текст:  Ирина Красько
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