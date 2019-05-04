Стартовал матч России и Финляндии в рамках Евротура

В чешском Брно на стадионе «Арена-Брно» стартовал хоккейный матч между сборными России и Финляндии. Встреча проходит в рамках Чешских хоккейных игр — очередного этапа Евротура.

Накануне к составу сборной России присоединились Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Никита Зайцев и Дмитрий Орлов. Хоккеисты, прибывшие их НХЛ после вылета из Кубка Стэнли, успели провести первую тренировку с командой.

Ранее на этапе Евротура россияне сыграли против сборной Швеции. Матч был вынесенным и состоялся в Стокгольме, победу со счётом 6:4 одержали хозяева. За Россию шайбы забросили Александр Елесин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко и Никита Кучеров.