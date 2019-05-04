Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер высказал своё мнение по поводу аварии с участием Даниэля Риккьярдо и Даниила Квята. Инцидент произошёл в Баку во время Гран-при Азербайджана.

«Это был один из самых странных эпизодов, какие я только могу вспомнить и какие мне приходилось видеть», — заявил Палмер на видеозаписи для официального канала Формулы-1 в YouTube. Британец пояснил, что Риккьярдо, сдававший назад, не ожидал, что там будет болид Квята. Экс-гонщик подчеркнул, что со стороны Риккьярдо это была большая ошибка.

Напомним, во время заезда в Баку Квят и пилот «Рено» Риккьярдо пропустили поворот. Австралийский гонщик попытался вернуться на трассу задним ходом, но врезался в болид Квита и повредил оба автомобиля.