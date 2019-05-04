Голкипер футбольного клуба «Порту» Икер Касильяс, перенесший сердечный приступ, может быть выписан из больницы в скором времени.

Как сообщает Marca, ссылаясь на слова жены футболиста Сары Карбонеро, игрока уже перевели из палаты интенсивной терапии в обычную. Касильяс может быть выписан домой уже в понедельник, 6 мая, так как восстановление проходит хорошо.

Напомним, Касильяс был госпитализирован в одну из больниц Порту из-за инфаркта миокарда, ему была сделана операция. По словам представителя футболиста, Касильясу стало плохо во время второй интенсивной тренировки подряд: у него заболело в груди, во рту и в руках.

Вчера, 3 мая, партнёры голкипера по команде нанесли ему визит в больницу.