Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сообщил, что не рассматривает Барселону в качестве места для жизни.

Футболист заявил, что этот город не для него. «Бывал там один или два раза, и у меня сложилось впечатление, что Криштиану им не очень нравится», — приводит слова Роналду Sport.es. Игрок пояснил, что это нормально, так как он выступал за «Реал» и был соперником «Барселоны».

Напомним, Роналду защищал цвета мадридского «Реала» на протяжении девяти лет — с 2009 по 2018 год. До перехода в «Реал» футболист играл в составе «Манчестер Юнайтед», где провел шесть лет. Летом 2018 года Роналду присоединился к составу туринского «Ювентуса».

Вчера, 3 мая, Роналду забил свой сотый гол головой на клубном уровне.