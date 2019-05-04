Известный футбольный тренер Жозе Моуринью может возглавить итальянскую «Рому».

Как сообщает L’Equipe, 56-летний португалец уже ведёт переговоры с руководством итальянского клуба. В начале марта текущего года «Рома» рассталась с Эусебио ди Франческо, сейчас в роли наставника команды выступает Клаудио Раньери. Клуб подписал с ним соглашение до конца сезона.

Также Моуринью готов рассмотреть предложение от «Пари Сен-Жермен», если Томас Тухель уйдет в отставку по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что с Моуринью связался ещё один итальянский клуб — «Интер». Моуринью уже тренировал «Интер» в период с 2008 по 2010 год. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Италии, а также Кубок и Суперкубок. Кроме того, «Интер» стал победителем Лиги чемпионов.